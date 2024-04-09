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14:23, 9 апреля 2024Спорт

Глава УЕФА объяснил разные санкции к России и Белоруссии

Чеферин о допуске Белоруссии: ни один политик не будет говорить нам, что делать
Александер Чеферин

Александер Чеферин. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объяснил разные санкции к России и Белоруссии. Его слова приводит infoLibre.

Чеферин подчеркнул, что ни один политик не будет говорить УЕФА, что делать. Он заявил, что выступает против бойкотов, но в случае с Россией другого выхода не было.

«Что касается Белоруссии, нам написали несколько политиков, что всех, кто помогал России, следует отстранить. Теперь я задаю вопрос: те, кто покупает газ, помогают России? Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ?» — спросил глава УЕФА.

Российские футбольные клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участие в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и УЕФА. Белорусские команды продолжают выступать на соревнованиях, однако все домашние встречи под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля.

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