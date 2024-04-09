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20:28, 9 апреля 2024Спорт

Клуб под руководством Слуцкого показал лучший старт в истории в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил пятый раз и показал лучший старт в Китае

Фото: James Chance / Getty Images

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого показал лучший старт в своей истории в чемпионате Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Команда одержала разгромную победу над «Ухань Фри Таунс», которая стала для подопечных 52-летнего Слуцкого пятой подряд. После пяти матчей чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» лидирует, набрав 15 очков.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря прошлого года. Специалист возглавил клуб с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого стал казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию. Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.

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      Анастасия Борисова
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