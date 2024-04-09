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20:22, 9 апреля 2024Наука и техника

Lockheed Martin рассказала о наращивании производства ракет для Patriot

Lockheed Martin планирует к 2027-му производить по 650 ракет для Patriot в год

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

К 2027 году внутри Соединенных Штатов планируется ежегодно производить по 650 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом изданию Defense News рассказала вице-президент корпорации по программам Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Бренда Дэвидсон.

Издание напоминает, что в 2018 году корпорация ежегодно выпускала 350 ракет для Patriot и работала над увеличением этого показателя до 500. В декабре 2023-го, как сообщила Дэвидсон, Lockheed Martin достигла этого показателя. В настоящее время, по ее словам, планируется нарастить ежегодный объем производства ракет, прежде всего PAC-3, до 550.

Для расширения выпуска корпорация построила новый завод, отличающийся множеством автоматизированных систем, а также работает над обеспечением стабильности цепочки поставок комплектующих для ракет, в частности, привлекая для подстраховки дополнительных поставщиков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что члены альянса изучат возможность поставок для ПВО Вооруженных сил Украины систем Patriot, а также ракет и запчастей для них. В апреле глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин и его союзники прорабатывают возможности приобретения систем ПВО для Киева у третьих стран.

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      Иван Потапов
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