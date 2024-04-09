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14:51, 9 апреля 2024Экономика

Монголия назвала невозможным возобновление работы карт «Мир»

Глава Монголбанка Лхагвасурэн заявил о невозможности работы карт «Мир» в стране

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возобновление работы российской платежной системы «Мир» в Монголии пока невозможно, потому что местные банки не могут пойти на это из-за угрозы санкций. Об этом заявил председатель Монголбанка Бядрангийн Лхагвасурэн, передает ТАСС.

Он объяснил, что вопрос запуска безналичной оплаты товаров и услуг российскими гражданами в Монголии с использованием карт «Мир» обсуждается давно, но решения пока нет.

Как отмечает агентство, в последний раз вопрос поднимался в октябре 2023 года на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе.

За последние недели о приостановке системы карт «Мир» в стране заявили сразу два члена ЕАЭСКиргизия и Армения. Обе республики объяснили решение угрозой западных санкций и приоритетом стабильности своей финансовой системы.

В Кремле подтвердили, что речь идет о беспрецедентном давлении со стороны США, и сообщили о переговорах со странами для поиска алгоритмов, снимающих угрозы.

Также на этой неделе стало известно, что казахстанские банки замедлили обработку переводов из России из-за риска вторичных санкций. На проведение платежей теперь уходит две-три недели. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин охарактеризовал такие действия как саботаж.

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      Платон Щукин
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