Монголия назвала невозможным возобновление работы карт «Мир»

Глава Монголбанка Лхагвасурэн заявил о невозможности работы карт «Мир» в стране

Возобновление работы российской платежной системы «Мир» в Монголии пока невозможно, потому что местные банки не могут пойти на это из-за угрозы санкций. Об этом заявил председатель Монголбанка Бядрангийн Лхагвасурэн, передает ТАСС.

Он объяснил, что вопрос запуска безналичной оплаты товаров и услуг российскими гражданами в Монголии с использованием карт «Мир» обсуждается давно, но решения пока нет.

Как отмечает агентство, в последний раз вопрос поднимался в октябре 2023 года на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе.

За последние недели о приостановке системы карт «Мир» в стране заявили сразу два члена ЕАЭС — Киргизия и Армения. Обе республики объяснили решение угрозой западных санкций и приоритетом стабильности своей финансовой системы.

В Кремле подтвердили, что речь идет о беспрецедентном давлении со стороны США, и сообщили о переговорах со странами для поиска алгоритмов, снимающих угрозы.

Также на этой неделе стало известно, что казахстанские банки замедлили обработку переводов из России из-за риска вторичных санкций. На проведение платежей теперь уходит две-три недели. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин охарактеризовал такие действия как саботаж.