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14:09, 9 апреля 2024Экономика

Названа дата последнего ремонта рухнувшего в Вязьме моста

Рухнувший в Вязьме мост был отремонтирован в 2023 году

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Рухнувший в Вязьме Смоленской области Панинский автомобильный мост был отремонтирован в 2023 году. Дату последнего ремонта назвал Следственный комитет России в Telegram-канале.

На данный момент СК продолжает осмотр места происшествия и разбирается в деталях дела. «Проводятся выемки документации, касающейся обслуживания путепровода и проведенного в 2023 году его текущего ремонта, допрашиваются должностные лица муниципалитета и очевидцы произошедшего, назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

После обрушения путепровода прокурор Смоленской области Сергей Карапетян взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что Панинский мост не планируют восстанавливать. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, ремонт не имеет смысла.

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      Александра Качан
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