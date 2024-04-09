Названа дата последнего ремонта рухнувшего в Вязьме моста

Рухнувший в Вязьме мост был отремонтирован в 2023 году

Рухнувший в Вязьме Смоленской области Панинский автомобильный мост был отремонтирован в 2023 году. Дату последнего ремонта назвал Следственный комитет России в Telegram-канале.

На данный момент СК продолжает осмотр места происшествия и разбирается в деталях дела. «Проводятся выемки документации, касающейся обслуживания путепровода и проведенного в 2023 году его текущего ремонта, допрашиваются должностные лица муниципалитета и очевидцы произошедшего, назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

После обрушения путепровода прокурор Смоленской области Сергей Карапетян взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что Панинский мост не планируют восстанавливать. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, ремонт не имеет смысла.