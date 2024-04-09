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02:00, 9 апреля 2024Забота о себе

Названы страны с имеющими самое большое количество половых партнеров жителями

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В среднем россияне за всю жизнь имеют девять половых партнеров. Такие данные приводит независимая организация, отслеживающая демографическую ситуацию в мире, World Population Review (WPR).

По данным WPR, Россия занимает 26 место в мире по числу сексуальных партнеров у населения. Согласно сведениям организации, половая активность россиян равна средним показателям на планете — девять партнеров за жизнь. Такое же количество отмечается у жителей Бразилии, Мексики и Чехии Они заняли 25, 27 и 28 место соответственно.

Лидером рейтинга в WPR назвали Турцию, где жители в среднем имеют по 14,5 партнера. На втором третьем и четвертом местах оказались Исландия, Новая Зеландия и Австралия. У граждан этих стран в среднем за жизнь бывает 13 и более половых партнеров, говорится в отчете организации. Уточняется, что в десятку попали и другие страны: Южная Африка (12,5), Финляндия (12,4), Норвегия (12,1), Италия и Швеция (по 11,8), а также Швейцария (11,1).

По данным авторов рейтинга, последнее место в нем заняла Индия, где у жителей в среднем за жизнь бывает по три половых партнера. Немного выше показатель у жителей Китая — 3,1, Вьетнама — 3,2.

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Ранее сообщалось, что опрос, проведенный компанией цифровых медицинских услуг Superdrug Online Doctor, показал, что лишь девять процентов мужчин равнодушны к оральному сексу и им неважно, присутствует он в отношениях или нет. При этом каждый третий мужчина заявил, что если ему придется выбирать, он предпочтет оральный секс традиционному.

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      Алиса Дмитриева
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