Раскрыто настоящее отношение мужчин к оральному сексу

Лишь девять процентов мужчин равнодушны к оральному сексу и им неважно, присутствует он в отношениях или нет. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на опрос, проведенный компанией цифровых медицинских услуг Superdrug Online Doctor.

Сообщается, что в ходе опроса, в котором приняли участие 1100 жителей Европы и Америки, 35 процентов мужчин назвали оральные ласки «в некоторой степени важными», а 26 процентов женщин оценили этот вид интимной близости, как «умеренно важный». Кроме того, результаты показали, что каждый третий мужчина, если ему придется выбирать, предпочтет оральный секс традиционному.

Опрос также раскрыл данные об идеальной продолжительности орального секса: американские мужчины считают, что он должен продолжаться 11 минут, а европейцы — восемь. Больше половины женщин (60 процентов) признались, что обычно именно они инициируют в паре оральные ласки.

Ранее сексолог Лимор Готлиб дала совет людям, которые стесняются заниматься оральным сексом. Она предложила расслабиться и добавить стимуляцию других частей тела.