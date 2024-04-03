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06:02, 3 апреля 2024Забота о себе

Стесняющимся заниматься оральным сексом людям дали совет

Фото: Unsplash

Для успешного орального секса нужно быть открытым с партнером и следить за своим здоровьем, считает сексолог Лимор Готлиб. Такой совет она дала молодой женщине, пожаловавшейся на форуме Reddit на неловкий опыт куннилингуса со стороны партнера.

Стесняющаяся своего тела девушка заявила, что не сразу согласилась выступить в роли принимающей стороны в оральном сексе со своим партнером, который, в свою очередь, тоже занимался им впервые в жизни. По ее словам, приступив к оральному сексу, мужчина сделал несколько движений, а затем прекратил.

«Очевидно, у меня ужасный вкус. Ему и говорить ничего не понадобилось, чтобы донести эту мысль», — сделала вывод девушка. После этого она нашла в сети советы, в которых для решения этой проблемы предлагалось есть ананас — не смутило ее даже то, что специалисты находят эту рекомендацию сомнительной.

Готлиб признала, что отторжение со стороны партнера может невероятно расстроить, однако важно понять, что именно случилось в постели. «Для женщины чувствовать себя желанной так же важно, как оргазм, так что говорить о страсти просто необходимо. Уверенные в себе люди гордятся успехами в оральном сексе, видят это своим достижением и источником положительных эмоций», — заявила сексолог, добавив, что, вероятно, неопытный партнер тоже стеснялся того, что делал.

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Специалистка обратила внимание на то, что резко выраженный неприятный запах гениталий может говорить о проблемах со здоровьем, и пользоваться, например, лубрикантами с приятным вкусом можно, только исключив эти проблемы. Чтобы преодолеть смущение, расслабиться и лучше себя почувствовать во время орального секса, Готлиб рекомендовала глубоко дышать и разнообразить стимуляцию. «Попробуйте одновременную стимуляцию других частей тела во время орального секса, диверсифицируя входные сигналы для тела для повышения возбуждения. Открыто общайтесь со своим партнером, рассказывайте ему, что вам нравится, и вносите коррективы в его действия для более приятных ощущений», — заключила она.

Ранее люди, которые не всегда хотят интимной близости одновременно с партнером, но при этом желают порадовать его, рассказали о своем опыте. Одна женщина призналась, что чаще всего просто поощряет партнера продолжать, даже если ей самой не хочется секса.

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      Александра Лисица
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