Немецкая журналистка получила убежище в России

Журналистка немецкой редакции RT Хенн получила временное убежище в России

Журналистка немецкой редакции телеканала RT Дагмар Хенн получила временное убежище в России. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что в феврале журналистка обратилась в полицию Москвы, чтобы получить миграционный документ. 9 апреля стало известно, что ей вручили свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

«Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке», — заявила Волк.

Также сообщается, что в Германии в отношении Хенн возбудили уголовное дело. Ее обвинили в том, что она опубликовала материалы с закрытого судебного заседания по делу другой немецкой журналистки, Алины Липп.

Ранее сообщалось, что журналист Мохаммад Або Дахрудж, сотрудничавший с RT, лишился ноги в Газе. Уточнялось, что это произошло после авиаудара, нанесенного Израилем.

В 2022 году Липп заявила, что украинские военные совершают военные преступления в Донецке. По словам журналистки, солдаты обстреливают мирных жителей и нападают на родильные дома.