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Немецкая журналистка обвинила украинских военных в преступлениях в Донецке

The Grayzone: немецкая журналистка Липп рассказала о военных преступлениях ВСУ в Донецке

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Немецкая журналистка Алина Липп, которая находится в Донбассе и пишет о происходящих там событиях, обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении военных преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью изданию The Grayzone.

Репортер рассказала, что украинские военнослужащие «обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища». Она добавила, что население Донецка устало жить в условиях войны.

По словам Алины Липп, местные жители расстроены тем, что ситуация в Донбассе умалчивается западными СМИ. Она заявила, что «была ошарашена» отсутствием информации о погибших за последние восемь лет в немецких новостях.

Ранее немецкая журналистка сообщила, что спецоперация на Украине расколола общество Германии. Она отметила, что часть немцев выражает солидарность действиям России и поддерживает решение о начале спецоперации, однако есть те, кто «не верит, что на Украине есть реальные нацисты».

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Марина Совина
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