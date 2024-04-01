Сотрудничавший с RT журналист лишился ноги в Газе после израильского авиаудара

Сотрудничавший с RT журналист лишился ноги в Газе после израильского авиаудара

Журналист, сотрудничавший с видеоагентством Ruptly, входящим в состав телевизионной компании RT, получил тяжелые ранения и лишился ноги в результате израильского удара по сектору Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что жертвами атаки стали двое палестинцев, несколько репортеров получили травмы.

«Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации», — говорится в сообщении.

В феврале военкор канала «Звезда» Даниил Пионтковский был ранен при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой народной республике (ДНР). https://lenta.ru/news/2024/02/17/voenkora-telekanala-zvezda-ranilo-pri-obstrele-v-dnr/

