В России отреагировали на отсутствие приглашения на саммит по Украине

Сенатор Карасин назвал отсутствие приглашения на саммит по Украине закономерным

Отсутствие приглашения России на саммит по Украине в Швейцарию является вполне закономерным, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это мероприятие носит откровенно антироссийский характер и будет использовано Западом и киевским режимом для того, чтобы выставить свои условия так называемого возможного перехода к диалогу по условиям прекращения огня и вообще условиям перевода ситуации в мирное русло без учета наших интересов. С этим и связано отсутствие приглашения», — отреагировал Карасин.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов рассказал, что Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине. При этом в посольстве отметили, что российская позиция по данной ситуации и так хорошо известна. Хохлов подчеркнул, что даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие Москва его не примет.

8 апреля МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине, добавив, что дата и место ее проведения уточняются.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Берн ожидает, что в ней примут участие от 80 до 100 стран. Предполагается, что ключевым остается вопрос участия Китая, так как швейцарская сторона рассчитывает на большую значимость мероприятия за счет участия Пекина.