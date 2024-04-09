Песков объяснил потерю жизнеспособности ДОВСЕ

Песков: ДОВСЕ потерял жизнеспособность из-за изменений геополитических условий

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) потерял жизнеспособность из-за изменений геополитических условий и стратегической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В целом этот документ во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Поэтому, конечно же, ситуация меняется», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ. Законопроект предусматривает приостановку действия договора, но не означает выхода Белоруссии из него.

Турция также приостановила свое участие в ДОВСЕ 8 апреля, до этого так же сделали США, Великобритания и Германия в ответ на денонсацию договора Россией.