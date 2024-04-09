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16:07, 9 апреля 2024Бывший СССР

Появилось видео уничтожения группы солдат ВСУ у Спорного

Минобороны показало видео уничтожения группы солдат ВСУ на позициях у Спорного

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях у населенного пункта Спорное. Соответствующее видео показало российское Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские военнослужащие «Южной» группировки войск нанесли удар с помощью управляемых боеприпасов.

Ранее появились кадры уничтожения склада тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ и цеха по их производству в Запорожье. Объекты поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Помимо этого, Минобороны сообщало ранее, что экипаж боевой машины пехоты БМП-3 «Южной» группировки войск уничтожил американскую БПМ Bradley на артемовском направлении.

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      Валентин Карант
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