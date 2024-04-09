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12:11, 9 апреля 2024Бывший СССР

Путин сменил представителя России при ОДКБ

Путин назначил новым представителем России при ОДКБ Виктора Васильева

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин освободил с должности представителя страны при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Микаэла Агасандяна и назначил на этот пост посла по особым поручениям МИД Виктора Васильева. Об этом свидетельствуют указы главы государства.

«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Васильева Виктора Львовича Постоянным и Полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в тексте документа. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Путин назначил Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при ОДКБ в сентябре 2021 года. Другим указом российский президент освободил от этих обязанностей Андрея Шведова.

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      Кристина Есикова
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