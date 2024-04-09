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17:43, 9 апреля 2024Мир

Раскрыта причина визита Лаврова в Китай

Востоковед Котков: визит Лаврова в Китай является подготовкой к большому событию

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай — подготовка к большому событию. Причину его приезда в разговоре с «Царьградом» раскрыл российский востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

По его словам, встреча Лаврова с главой МИД КНР Ван И говорит о возможном визите президента России Владимира Путина в Китай. «Это будет первый визит после избрания Путина президентом. Совершенно очевидно, что визит именно в Китай, потому что эта страна стала ведущим торговым и политическим партнером России», — объяснил эксперт.

На встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества стран, а также урегулирования кризиса на Украине.

Ранее Сергей Лавров подтвердил планы Владимира Путина посетить Китай. Встреча запланировала на этот год.

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      Маргарита Миронова
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