Раскрыта причина визита Лаврова в Китай

Востоковед Котков: визит Лаврова в Китай является подготовкой к большому событию

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай — подготовка к большому событию. Причину его приезда в разговоре с «Царьградом» раскрыл российский востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

По его словам, встреча Лаврова с главой МИД КНР Ван И говорит о возможном визите президента России Владимира Путина в Китай. «Это будет первый визит после избрания Путина президентом. Совершенно очевидно, что визит именно в Китай, потому что эта страна стала ведущим торговым и политическим партнером России», — объяснил эксперт.

На встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества стран, а также урегулирования кризиса на Украине.

Ранее Сергей Лавров подтвердил планы Владимира Путина посетить Китай. Встреча запланировала на этот год.