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01:10, 9 апреля 2024Спорт

Роналду получил красную карточку и замахнулся на судью

Роналду получил красную карточку и замахнулся на судью в матче Суперкубка СА

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Португальский нападающий «Аль-Насара» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии (СА) с «Аль-Хилялем». Об этом сообщает «Чемпионат».

Форвард был удален с поля на 86-й минуте за неспортивное поведение. Роналду пытался быстро вывести мяч из аута и оттолкнул локтем в грудь игрока соперников Али Аль-Булайхи, в итоге тот упал на газон.

После этого на поле завязалась потасовка между игроками. Покидая площадку, Роналду замахнулся на судью, но опустил руку. Затем он показал арбитру и болельщикам палец вверх. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».

26 февраля Роналду показал непристойный жест после матча 21-го тура чемпионата СА против «Аль-Шабаба». Нападающий несколько раз помахал рукой в области паха в адрес скандировавших имя аргентинского форварда Лионеля Месси болельщиков соперников.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан на два года.

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      Дарья Коршунова
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