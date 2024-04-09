Российский футболист рассказал о русофобии в Польше

Российский футболист Илья Жигулев рассказал о русофобии в Польше

Российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулев рассказал о русофобии в Польше. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что после начала СВО в Польше началась русофобия. «По польскому ТВ открыто пропагандировалась ненависть к русским. У многих людей из-за этого затуманился разум», — вспомнил он.

Ранее Жигулев рассказал о большом заработке на курсе валют после начала СВО. После 24 февраля он продал евро, который стоил 129 рублей, и вышел в плюс.

Жигулев выступал за польский «Заглембе» с августа 2021-го по апрель 2022-го. К «Пари НН» он присоединился в августе 2022 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.