Российскую киберспортивную команду не допустили к турниру в Англии

Команда из России по Dota 2 не сыграет на турнире в Англии из-за проблем с визой

Российскую команду 1win по Dota 2 не допустили к турниру ESL One в английском Бирмингеме. Об этом сообщается на странице соревнований в соцсети X.

Организаторы заявили, что команда не сыграет на турнире из-за проблем с визой. В составе 1win выступают россияне Никита Munkushi~ Чепурных, Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Александр Cloud Захаров, Георгий swedenstrong Зайналабидов и белорус Егор RESPECT Прокурат.

При этом тренер 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов опроверг информацию организаторов о проблемах с документами. «У всего нашего коллектива сейчас есть на руках готовые визы и паспорта для поездки. ESL забрала у 1win слот и отдала OG», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Турнир в Бирмингеме пройдет с 22 по 28 апреля. В нем примут участие российские коллективы BB Team и Team Spirit. Призовой фонд турнира составляет один миллион долларов.

В январе Международная федерация киберспорта приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России. Решение было принято после жалобы украинской стороны.