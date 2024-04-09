Стало известно о тайных поставках оружия Ираном для атак на Израиль

NYT: Иран тайно поставляет оружие Палестине для борьбы с Израилем

Иран с помощью контрабанды тайно поставляет оружие Палестине для атак на Израиль. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц США, Израиля и Ирана.

Как стало известно изданию, поставки оружия для борьбы с Израилем преимущественно идут по двум путям из Ирана через Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию и Израиль.

«По мере того, как оружие пересекает границы, оно переходит из рук в руки в рамках многонациональной группы, в которую входят члены организованных преступных группировок, экстремистские боевики, солдаты и сотрудники разведки», — рассказали изданию на условиях анонимности.

Ключевой группой в этой схеме являются контрабандисты-бедуины, которые перевозят оружие через границу из Иордании в Израиль, отмечают иранские чиновники.

1 апреля Министерство обороны Сирии сообщило, что авиаудар со стороны Израиля полностью разрушил здание иранского консульства в Дамаске. Пострадали все, кто в то время находился в здании.

4 апреля портал i24News со ссылкой на израильских чиновников опубликовал информацию о подготовке Израиля к атаке со стороны Ирана из-за удара по консульству.