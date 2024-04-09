Стало известно о тайных поставках оружия Ираном для атак на Израиль
Иран с помощью контрабанды тайно поставляет оружие Палестине для атак на Израиль. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц США, Израиля и Ирана.
Как стало известно изданию, поставки оружия для борьбы с Израилем преимущественно идут по двум путям из Ирана через Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию и Израиль.
«По мере того, как оружие пересекает границы, оно переходит из рук в руки в рамках многонациональной группы, в которую входят члены организованных преступных группировок, экстремистские боевики, солдаты и сотрудники разведки», — рассказали изданию на условиях анонимности.
Ключевой группой в этой схеме являются контрабандисты-бедуины, которые перевозят оружие через границу из Иордании в Израиль, отмечают иранские чиновники.
1 апреля Министерство обороны Сирии сообщило, что авиаудар со стороны Израиля полностью разрушил здание иранского консульства в Дамаске. Пострадали все, кто в то время находился в здании.
4 апреля портал i24News со ссылкой на израильских чиновников опубликовал информацию о подготовке Израиля к атаке со стороны Ирана из-за удара по консульству.