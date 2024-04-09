Уровень реки в российском регионе превысил неблагоприятную отметку

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг опасных 893 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол рядом с селом Звериноголовским в Курганской области поднялся на 94 сантиметра и достиг 893 сантиметров. Показатель превысил неблагоприятную отметку, сообщает администрация муниципального округа в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Тобол с 14:00 часов (12:00 мск — прим. «Ленты.ру») поднялся на 94 сантиметра и составляет сейчас 893 сантиметров», — говорится в публикации. Власти предупредили, что опасные явления в регионе наиболее вероятны при уровне воды в 850 сантиметров и выше.

Ранее в Курганской области начали строить дамбу на фоне паводковой ситуации. Ее решили возводить в селе Глядянское. В этот же день губернатор региона Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды.

Весеннее половодье и вызванное им подтопление затронуло 39 российских регионов. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.