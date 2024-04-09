Уроженка затопленного Орска призвала ломать все в ее доме из-за поступка соседей

Волонтеры из ДНР отправились спасать запертых в затопленном Орске животных

Уроженка затопленного Орска призвала «ломать и бить» все в ее доме из-за соседей, которые не выполнили данное ей обещание — присматривать за ее домашними питомцами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила общественница Марина Ахмедова и пресс-служба донецкой организации «Кошкин дом».

Как сообщили волонтеры, занимающиеся спасением брошенных в зоне боевых действий животных, владелица животных попросила соседей следить за ними, когда уехала на вахту — для этого россиянка оставила соседям ключи от дома. Но когда город начало затапливать, соседи выехали из опасной зоны вместе с ключами, а животных женщины бросили в ее доме.

Из-за такого поступка соседей россиянке пришлось искать волонтеров, которые смогли бы спасти ее зверей, а также давать им разрешение выламывать двери и окна. «Что делать с окнами? Их можно разбивать? На войне они (волонтеры), не спрашивая, бьют, а здесь — что скажет закон? Хозяйка попросила бить и ломать все, лишь бы спасли животных», — рассказала Ахмедова.

В итоге волонтерам удалось спасти собаку жительницы Орска, а спасение разбежавшихся от общественников кошек продолжается.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.