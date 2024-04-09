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00:57, 9 апреля 2024Россия

В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 0:14 по московскому времени. «В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Тишанка Волоконовского района, в результате там оказался поврежден частный жилой дом. Это третья атака за день на территории региона.

7 апреля стало известно, что четыре беспилотника Вооруженных сил Украины сбили на подлете к Белгородской области. Тогда в результате атаки в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из восьми человек.

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      Марина Совина
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