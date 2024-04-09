Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:47, 9 апреля 2024Россия

В МЧС назвали напряженной ситуацию с паводками в России

МЧС России сочло напряженной ситуацию с паводками в стране

Фото: РИА Новости

В России ситуация с паводками остается напряженной. При этом в ряде регионов есть положительная динамика, сообщили в пресс-службе МЧС России. Об этом пишет ТАСС.

«Ситуация остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Он отметил, что уровень отметки воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже 10 метров 75 сантиметров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      Россиянам раскрыли главные ошибки в интерьере дачи

      Россиянин подрался в кафе-баре и устроил стрельбу около заведения

      В Харькове цели в районе авиазавода попали под удар авиабомб

      В затапливаемом российском регионе приостановят плановую госпитализацию

      В МЧС назвали напряженной ситуацию с паводками в России

      Российские десантники получат БМП-3

      Неожиданный артефакт возрастом 145 миллионов лет нашли в Крыму

      53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и восхитила фанатов

      Помогавшего беженцам волонтера нашли без признаков жизни в российском СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше