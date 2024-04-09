В МЧС назвали напряженной ситуацию с паводками в России

МЧС России сочло напряженной ситуацию с паводками в стране

В России ситуация с паводками остается напряженной. При этом в ряде регионов есть положительная динамика, сообщили в пресс-службе МЧС России. Об этом пишет ТАСС.

«Ситуация остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Он отметил, что уровень отметки воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже 10 метров 75 сантиметров.