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08:32, 9 апреля 2024Бывший СССР

В МИД России обвинили Украину в продвижении силового сценария в Приднестровье

Дипломат Полищук: Киев продвигает силовой сценарий в Приднестровье

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Украины продвигают силовой сценарий решения проблемы Приднестровья, чем затрудняют поиск путей для ее урегулирования. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Меры экономического и иного давления Кишинева на Тирасполь, а также продвигаемые Киевом силовые сценарии решения приднестровской проблемы не приближают, а затрудняют поиск жизнеспособных путей урегулирования», — рассказал он.

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Дипломат отметил, что степень напряженности вокруг региона отражает обращение Приднестровской Молдавской Республики за помощью к России и международным инстанциям, принятое 28 февраля съездом депутатов страны. Он также подчеркнул, что данное обращение Тирасполя будет «самым внимательным образом рассмотрено».

Еще одним фактором эскалации Полищук назвал объявление в розыск МВД Украины главы приднестровского МИД Виталия Игнатьева. Он счел такое решение деструктивным, напомнив, что Киев, как и Москва, является гарантом и посредником в процессе приднестровского урегулирования. Дипломат отметил, что Россия ожидает адекватной реакции на это со стороны ОБСЕ накануне запланированного на 12 апреля визита в регион действующего председателя организации, министра иностранных дел Мальты Яна Борга.

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      Александр Курбатов
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