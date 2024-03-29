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18:14, 29 марта 2024Бывший СССР

Главу МИД Приднестровья объявили в розыск на Украине

МВД Украины объявило в розыск главу МИД Приднестровья Игнатьева
СюжетВзрывы в Одессе:
Виталий Игнатьев

Виталий Игнатьев. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск министра иностранных дел Приднестровской Молдавской республики Виталия Игнатьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД Украины.

Украинские правоохранители подозревают главу МИД Приднестровья по статье о коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Игнатьев родился в 1980 году в Одесской области. В начале 2024 года СБУ объявила о его вызове для вручения письменного уведомления о подозрении в совершении действий, предусмотренных частью 6 статьи 111-1 и частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины.

17 марта стало известно, что в Тирасполе дрон-камикадзе атаковал воинскую часть, после чего произошел взрыв и возник пожар. Сообщается, что беспилотник прилетел со стороны Одессы.

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      Александр Курбатов
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