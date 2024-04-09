В ЦБ сообщили о росте кредитования россиян

Зампред ЦБ Полякова: рост потребкредитования в РФ составит 3 % в январе-марте

По итогам января-марта 2024 года темпы роста потребительского кредитования россиян, по предварительной оценке, составят три процента. Об этом сообщила заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Ольга Полякова, ее слова приводит ТАСС.

Предварительные темпы роста кредитования россиян оказались выше ожиданий регулятора, уточнила Полякова в ходе выступления на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0». «[Cегмент потребительского кредитования населения] растет сейчас пока чуть выше наших ожиданий», — посетовала она.

Потребительское кредитование подразумевает выдачу займов гражданам на различные цели. Этот сегмент включает кредиты на покупку необходимых товаров или услуг, ремонт квартиры или автомобиля и так далее.

О тенденции высоких темпов роста объемов розничного кредитования на российском рынке в ЦБ сообщали еще в конце июля 2023 года. Тогда в регуляторе пересмотрели собственный прогноз на 2023 год в сторону повышения. Обновленная оценка предполагала увеличение темпов роста потребкредитования в стране к концу декабря до 13-17 процентов вместо ранее ожидавшихся 9-13 процентов.

При этом динамику роста закредитованности населения в регуляторе фиксировали на протяжении большей части прошлого года. Так, по итогам января-октября суммарный объем займов граждан вырос на шесть триллионов и достиг отметки в 34,8 триллиона рублей. В результате показатель закредитованности населения стал рекордным как минимум с 2015 года.