Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:32, 9 апреля 2024Забота о себе

Врачи предостерегли от странного метода борьбы с бессонницей

Сомнолог Андраде предупредила о риске спать с толстовкой на голове

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Видео, в котором девушка повязывает на голову толстовку, чтобы лучше спать, собрало почти 20 миллионов просмотров в TikTok. Врачи-сомнологи Джессика Андраде и Шелби Харрис оценили безопасность этого метода и в интервью изданию Bustle предупредили о его рисках.

Блогер Кейлли Гэйли заявила, что после того, как стала спать с толстовкой на голове, забыла о бессоннице. «Я не знаю, как это объяснить. Просто чудеса», — объявила девушка и продемонстрировала как повязывает объемную кофту вокруг головы, оставляя открытыми только нос и рот.

Врач-сомнолог Джессика Андраде считает, что странный способ борьбы с бессонницей действительно может помочь уснуть, так как толстовка создает ощущение комфорта и безопасности за счет укутывания, напоминающего пеленание младенцев. «Одним из недостатков трюка со толстовкой является то, что лишняя ткань способствуют перегреву, особенно если это теплый свитер», — предостерегла эксперт.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Харрис добавила, что обычная маска для сна эффективнее защитит глаза от постороннего света. К тому же она не сползает при движении, в отличие от завязанной на голове толстовки, говорит врач. Кроме того, по ее мнению, кофта может случайно перекрыть дыхательные пути, а также вызвать раздражения на лице, особенно в области подбородка.

Тем не менее эксперты считают, что использовать прием допустимо, если он действительно кому-то помогает. «Просто убедитесь, что кофта не слишком тесная, не нагревает вас и не мешает дыханию», — заключила Харрис.

Ранее педиатр Юлианна Шабатура предупредила о риске популярного народного метода лечения простуды. По ее словам, вдыхание пара от горячего картофеля может вызвать отек и спазм.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      Россиянам раскрыли главные ошибки в интерьере дачи

      Россиянин подрался в кафе-баре и устроил стрельбу около заведения

      В Харькове цели в районе авиазавода попали под удар авиабомб

      В затапливаемом российском регионе приостановят плановую госпитализацию

      В МЧС назвали напряженной ситуацию с паводками в России

      Российские десантники получат БМП-3

      Неожиданный артефакт возрастом 145 миллионов лет нашли в Крыму

      53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и восхитила фанатов

      Помогавшего беженцам волонтера нашли без признаков жизни в российском СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше