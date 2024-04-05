Врач предостерегла от популярного народного метода лечения простуды
Ингаляции горячим паром над картошкой или травяными отварами при простуде или бронхите могут быть опасны, рассказала педиатр Юлианна Шабатура. От популярного народного метода лечения простуды она предостерегла в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Шабатуры, горячий пар при вдыхании может вызвать отек слизистой дыхательных путей или кожи, а также спровоцировать спазм, который ведет к нарушению дыхания. Кроме того, у детей простуда часто протекает с повышением температуры тела, и в этом случае ингаляции горячим паром могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений.
Врач добавила, что травяные сборы способны привести к острой аллергической реакции. Такие ингаляции категорически противопоказаны при гнойных выделениях из носа или бронхов, а также при наличии повторяющихся носовых кровотечений, предупредила Шабатура. При первых признаках острой респираторной инфекции у ребенка специалист посоветовала вызвать педиатра и следовать его рекомендациям, а при назначении ингаляций использовать небулайзеры.
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