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15:34, 5 апреля 2024Забота о себе

Врач предостерегла от популярного народного метода лечения простуды

Педиатр Шабатура: вдыхание пара над картошкой может вызвать отек и спазм

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ингаляции горячим паром над картошкой или травяными отварами при простуде или бронхите могут быть опасны, рассказала педиатр Юлианна Шабатура. От популярного народного метода лечения простуды она предостерегла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Шабатуры, горячий пар при вдыхании может вызвать отек слизистой дыхательных путей или кожи, а также спровоцировать спазм, который ведет к нарушению дыхания. Кроме того, у детей простуда часто протекает с повышением температуры тела, и в этом случае ингаляции горячим паром могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений.

Врач добавила, что травяные сборы способны привести к острой аллергической реакции. Такие ингаляции категорически противопоказаны при гнойных выделениях из носа или бронхов, а также при наличии повторяющихся носовых кровотечений, предупредила Шабатура. При первых признаках острой респираторной инфекции у ребенка специалист посоветовала вызвать педиатра и следовать его рекомендациям, а при назначении ингаляций использовать небулайзеры.

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      Александра Лисица
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