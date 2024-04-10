Действующий победитель турнира в Монте-Карло Рублев проиграл в первом матче

Действующий победитель турнира в Монте-Карло Рублев на старте проиграл Попырину

Россиянин Андрей Рублев вылетел на старте турнира серии Masters в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В своем первом матче Рублев проиграл Алексею Попырину. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу австралийца. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.

Рублев — действующий победитель турнира. В финале соревнований в 2023 году россиянин победил датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5. В текущем розыгрыше Рублев вылетел во втором круге и, таким образом, не сможет защитить титул.

Рублев занимает шестую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Попырин располагается на 46-м месте.