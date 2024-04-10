Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алексей Попырин
2:0
Завершен
Андрей Рублёв
Монте-Карло
Кевин Кравиц
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Монте-Карло — парный разряд
Гаэль Монфис
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Монте-Карло
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:30 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
20:30, 10 апреля 2024Спорт

Легионер клуба РПЛ сравнил жизнь в России и Франции

Сенхаджи из «Факела» заявил, что в России люди более открытые, чем во Франции
Райан Сенаджи

Райан Сенаджи. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Алжирский легионер воронежского «Факела» Райан Сенхаджи сравнил жизнь в России и Франции, где он родился. Слова игрока приводит ТАСС.

По словам защитника, ему нравится в Воронеже. «Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твое происхождение, какие-то другие вещи», — отметил Сенхаджи.

Игрок добавил, что в Алжире его не отговаривали от перехода в российский клуб. «Это все-таки только мой выбор», — заявил Сенхаджи

Алжирец перешел в «Факел» в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». В нынешнем сезоне он провел четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Американский сенатор обвинил Киев в трате помощи США на недвижимость за рубежом

      Стало известно о воде у многоквартирных домов в Оренбурге

      В Запорожье узнали о прибытии роты польских наемников ВСУ

      В Пентагоне захотели преподать урок Путину в контексте Крыма

      Россияне передумали переезжать в одну страну

      Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв

      Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Херсоне

      Байден рассказал о возможности поговорить в любое время с Си Цзиньпином

      Женщина решила увеличить ягодицы и лишилась их части

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше