Легионер клуба РПЛ сравнил жизнь в России и Франции

Сенхаджи из «Факела» заявил, что в России люди более открытые, чем во Франции

Алжирский легионер воронежского «Факела» Райан Сенхаджи сравнил жизнь в России и Франции, где он родился. Слова игрока приводит ТАСС.

По словам защитника, ему нравится в Воронеже. «Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твое происхождение, какие-то другие вещи», — отметил Сенхаджи.

Игрок добавил, что в Алжире его не отговаривали от перехода в российский клуб. «Это все-таки только мой выбор», — заявил Сенхаджи

Алжирец перешел в «Факел» в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». В нынешнем сезоне он провел четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.