Монсон пожаловался на травлю и проблемы в семье после отказа от гражданства США

Джефф Монсон заявил, что после отказа от гражданства США ему поступают угрозы

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон пожаловался на травлю и угрозы от бывших соотечественников, а также на проблемы в семье после отказа от американского гражданства. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен также отметил, что потерял нескольких друзей, но не жалеет о своем решении. «Большая часть моей семьи, мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры больше не разговаривают со мной, я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», — добавил Монсон.

В мае прошлого года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.

53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. Он одержал 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.