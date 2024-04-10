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НХЛ - регулярный чемпионат
18:02, 10 апреля 2024Спорт

Олимпийский чемпион назвал условие установки памятника Овечкину в США

Кожевников заявил, что Овечкину поставят памятник, если он обойдет Гретцки
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал условие, при котором российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину установят памятник в США. Его слова приводит Legalbet.

По словам экс-игрока, это произойдет после того, как Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате лиги. «А мы уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст», — заявил Кожевников.

Ранее Овечкин забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингc». Она стала для россиянина 30-й в текущем сезоне. Всего за карьеру форвард доходил до этой отметки в 18 сезонах лиги, что является рекордом.

Благодаря голу Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов. На счету лидера 894 заброшенные шайбы за карьеру, у россиянина — 852.

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      Алексей Гусев
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