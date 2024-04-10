Олимпийский чемпион назвал условие установки памятника Овечкину в США

Кожевников заявил, что Овечкину поставят памятник, если он обойдет Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал условие, при котором российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину установят памятник в США. Его слова приводит Legalbet.

По словам экс-игрока, это произойдет после того, как Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате лиги. «А мы уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст», — заявил Кожевников.

Ранее Овечкин забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингc». Она стала для россиянина 30-й в текущем сезоне. Всего за карьеру форвард доходил до этой отметки в 18 сезонах лиги, что является рекордом.

Благодаря голу Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов. На счету лидера 894 заброшенные шайбы за карьеру, у россиянина — 852.