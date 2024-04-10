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05:41, 10 апреля 2024Спорт

Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 голами

Овечкин забил 30-й гол против «Детройт Ред Уингз» и установил новый рекорд НХЛ
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: David W Cerny / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу регулярных сезонов с 30 голами и более. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Детройт Ред Уингз». Она стала для россиянина 30-й в сезоне-2023/24 НХЛ.

Теперь российский нападающий стал седьмым игроком в истории НХЛ, кто забил 30 голов в сезоне в возрасте 38 лет и старше. Ранее этого удалось достигнуть Горди Хоу, Джонни Буцику, Мартену Сан-Луи, Теему Селянне, Бретту Халлу и Филу Эспозито.

Ранее Овечкин сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 43 голов. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы за карьеру.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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      Марина Совина
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