Отец умершего участника «Голоса» рассказал о его болезни

Отец умершего певца Кунгурова заявил, что его сын страдал болезнью нервов

Отец умершего участника шоу «Голос», эстрадного певца Евгения Кунгурова рассказал о болезни сына. Его слова приводит KP.RU.

Виктор Кунгуров заявил, что его сын тяжело страдал от болезни нервов. «И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело», — пояснил он.

Отец покончившего с собой артиста отметил, что у Евгения не было внешних проявлений недуга. Однако он был рассеянным, его эмоции были скудными. «Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано», — заключил Кунгуров.

Вечером 8 апреля стало известно, что заслуженный артист России Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Прибывшие на место сотрудники нашли тело Кунгурова под окнами дома. Известно, что артист несколько раз лежал в психиатрической клинике.