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10:11, 10 апреля 2024Ценности

Премьер Японии подарил Байдену игрушки известного бренда

Премьер Японии Кисида подарил Байдену принцессу и динозавра бренда Nintendo

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время официального визита в США подарил президенту Джо Байдену игрушки известного бренда. Соответствующая информация появилась на сайте МИД Японии.

Так, в числе презентов оказался мерч компании Nintendo — сумка, футболка, чашки, тарелки, а также фигурки братьев Марио, принцессы Пич и динозавра Йоши из вселенной Super Mario. Кроме того, Кисида вручил главе США кофе в зернах с Окинавы и специально изготовленные для него кофейную чашку и ручку, выполненные в традиционной технике покрытия лаком вадзима-нури.

В свою очередь, супруга премьер-министра Юко Кисида преподнесла жене Байдена Джилл Байден подвеску, серьги и браслет из меди из города Такаока, который считался центром производства металлической продукции в стране.

В марте сообщалось, что Джо Байден появился на публике в новой обуви и случайно стал модной иконой.

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      Алина Гостева
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