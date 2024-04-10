Ряд поездов возобновили движение после обрушения моста в Вязьме

Губернатор Анохин: движение поездов Москва-Минск возобновлено после обрушения

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе открыли движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения моста в Вязьме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Анохин добавил, что еще на двух путях восстановительные работы почти завершены. «В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено», — обещал он.

Автомобильный путепровод рухнул в Вязьме 8 апреля вместе с машинами. Пролеты обрушились на железную дорогу. К ликвидации последствий ЧП привлекли 455 человек и 55 единиц техники.