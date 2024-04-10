Стало известно об отказе итальянского тренера возглавить «Спартак»

«Спорт-Экспресс»: бывший тренер «Лацио» Сарри отказался возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Лацио» Маурицио Сарри отказался возглавить московский «Спартак». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По данным источника, итальянский тренер обосновал решение договоренностью с руководством «Милана», который он должен возглавить предстоящим летом. Ранее он также тренировал «Ювентус», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб независимо от результата дерби с «Динамо» (2:1). При этом в команде опровергли информацию о смене тренера.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.