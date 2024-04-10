Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алексей Попырин
1:0
2-й сет
live
Андрей Рублёв
Монте-Карло
Кевин Кравиц
Сегодня
15:30 (Мск)
Карен Хачанов
Монте-Карло — парный разряд
Гаэль Монфис
Сегодня
15:30 (Мск)
Даниил Медведев
Монте-Карло
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:30 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
13:27, 10 апреля 2024Спорт

Стало известно об отказе итальянского тренера возглавить «Спартак»

«Спорт-Экспресс»: бывший тренер «Лацио» Сарри отказался возглавить «Спартак»
Маурицио Сарри

Маурицио Сарри. Фото: Massimo Paolone / Globallookpress.com

Бывший тренер «Лацио» Маурицио Сарри отказался возглавить московский «Спартак». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По данным источника, итальянский тренер обосновал решение договоренностью с руководством «Милана», который он должен возглавить предстоящим летом. Ранее он также тренировал «Ювентус», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб независимо от результата дерби с «Динамо» (2:1). При этом в команде опровергли информацию о смене тренера.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      Министр обороны Литвы заявил о необходимости НАТО нарастить военное производство

      МИД России предупредил Армению и Азербайджан о грязной игре Запада

      В Госдуме захотели аннулировать ВНЖ мигрантам за преступления любой тяжести

      В связанной с Байденом компании опровергли обвинения в финансировании терактов

      Грузовик с вахтовиками рухнул в карьер в российском регионе и попал на видео

      Виктория Лопырева назвала неактуальными браслеты Cartier

      Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

      Десятки затопленных домов возле Оренбурга сняли с высоты птичьего полета

      Борисов назвал причину второй отмены первого пуска «Ангары» с Восточного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше