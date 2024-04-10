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08:16, 10 апреля 2024Экономика

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся на 81 сантиметр за сутки

Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал за сутки поднялся на 81 см, до 978 см

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся на 81 сантиметр за сутки и составил 978 сантиметров, об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Вода продолжает прибывать выше критических отметок, опасным считается уровень 930 сантиметров, он был превышен накануне вечером.

«По данным оренбургского гидрометцентра, на 08:00 (06:00 мск) 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 сантиметров», — уточнили в мэрии.

Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров в ближайшие сутки, об этом рассказал первый заместитель мэра города Алексей Кудинов.

Глава Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города.

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      Марина Совина
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