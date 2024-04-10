Гидрологи предупредили о росте уровня воды в реке Урал в Оренбурге

Гидрологи заявили о росте уровня воды в реке Урал в Оренбурге до 70 сантиметров

Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Урал в Оренбургской области на 30-70 сантиметров в ближайшие сутки, об этом рассказал первый заместитель мэра города Алексей Кудинов, пишет РИА Новости.

Он предупредил, что уровень воды будет расти. «В ближайшее время прогнозируем, что вода поднимается от 30 до 70 сантиметров», — спрогнозировал он.

Ранее Кудинов рассказал, что уровень воды в реке Урал в городе поднялся за ночь почти на полметра. В 2 этот показатель превышал критическую отметку в 930 сантиметров на один сантиметр. Было выпущено экстренное предупреждение.

Глава Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города.