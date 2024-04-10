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12:30, 10 апреля 2024Спорт

В Госдуме предложили запретить агентов в спорте

Терюшков предложил запретить агентов в спорте: они паразитируют на стране

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков предложил запретить работу агентов. Его слова приводит РИА Новости.

«Агенты — это анахронизм, который в XXI веке не нужен. Они паразитируют на клубах и стране. Мы растим игроков, а они отправляют их за рубеж, получают деньги, ни копейки не вкладывая сами», — заявил он. Депутат посчитал, что футбольные клубы могу обойтись без посредников при трансфере игроков.

Заместитель генерального директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе выступил против данного предложения. Он объяснил, что полный запрет агентов принесет спортсменам больше вреда, чем пользы.

Заместитель генсека Российского футбольного союза Денис Рогачев отметил, что важно санкциями воздействовать на тех, кто взаимодействуют с неаккредитованными агентами. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил создать рабочую группы и вместе с клубами, лигами и федерациями решить этот вопрос.

Ранее в Госдуме призвали запретить поп-ММА. Депутат Султан Хамзаев назвал данный вид спорта глупым и социально опасным явлением.

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