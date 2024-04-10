Венгры вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана. Чего они хотят и кто за этим стоит?

Жители Будапешта вышли на протесты против премьера Венгрии Орбана

Жители Будапешта вышли на антиправительственную демонстрацию против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Возглавил протестующих бывший чиновник партии «Фидес» юрист Петер Мадьяр.

По словам Мадьяра, он планирует провести тур по стране, во время которого венгры смогут подать заявку на участие в пока еще несуществующей партии. «Мы, венгры, не будем подданными в своей стране, мы не будем слугами новых помещиков», — заявил он во время акции протеста.

Главный критик премьера обратился к «Фидес», напомнив, что еще не поздно встать на хорошую сторону.

People gather in support of a political newcomer Peter Magyar, a former insider within Hungary's ruling Fidesz party on Saturday, April 6, 2024. A rising challenger to Hungarian Prime Minister Viktor Orbán mobilized tens of thousands of supporters outlining a plan to unite the country and bring an end to the populist leader's 14-year hold on power.. Фото: Justin Spike / AP

По данным издания The Guardian, недовольство протестующих связано с тем, что Орбан считает Венгрию своей собственностью. Кроме того, демонстранты выступили против олигархической системы.

Ближайшее окружение Орбана обвинили в коррупционном скандале

В марте «враг» действующего премьера Мадьяр опубликовал архивную запись, на которой его бывшая жена Юдит Варга, ушедшая в отставку с поста министра юстиции, обвинила членов ближайшего окружения Орбана в коррупционном скандале.

Фото: Darko Bandic / AP

Двухминутная запись, сделанная в прошлом году, доказывает, что глава кабинета премьера Антал Роган подделывал документы, связанные с делом о коррупции с участием экс-госсекретаря в Министерстве юстиции Пала Вельнера. Он ушел в отставку в 2021 году после обвинений прокуратуры в получении взятки.

Это показывает, что система правосудия находится под политическим влиянием, что ключевые фигуры вмешивались в расследования и что Варга знала об этом Каталин Чех депутат Европарламента и оппозиционный политик

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь, отверг претензии Мадьяра, обвинив экс-чиновника в преследовании своей бывшей жены. Сама Варга написала в соцсетях, что потрясена публикацией записи, обвинив юриста в шантаже и домашнем насилии.

В Евросоюзе заявили о росте коррупции в организации

Внутри Евросоюза (ЕС) прослеживаются огромные различия между государствами-членами по показателям коррумпированности, заявил член Европарламента (ЕП) от Италии Джанантонио да Ре. По его словам, уровень коррупции внутри объединения растет.

Евродепутат отмечает, что по сравнению с другими странами ЕС имеет средний уровень коррупции из-за «огромных» различий между такими государствами, как Дания, и такими, как Венгрия.

Несмотря на то, что некоторые страны, такие как Италия, принимают меры по повышению прозрачности в государственном секторе, среднеевропейский показатель по-прежнему неудовлетворителен. (...) Усилия по борьбе с коррупцией, по-видимому, блокируются или даже сворачиваются более чем в трех четвертях европейских стран Джанантонио да Ре член Европарламента от Италии

В связи с этим политик обратился к Еврокомиссии с вопросом о ее планах относительно борьбы с коррупцией в ЕС.