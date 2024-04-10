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14:14, 10 апреля 2024Мир

В Венгрии прошли протесты против Орбана

Magyar Hang: жители Будапешта вышли на протесты против премьера Орбана

Фото: Marton Monus / Reuters

Жители Будапешта вышли на протесты против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Magyar Hang.

Антиправительственную демонстрацию возглавил бывший чиновник партии «Фидес» юрист Петер Мадьяр. Он объявил, что планирует тур по стране, во время которого венгры смогут подать заявку на участие в пока еще несуществующей партии.

«Мы, венгры, не будем подданными в своей стране, мы не будем слугами новых помещиков», — заявил он во время акции протеста.

Главный критик Орбана Мадьяр обратился к «Фидес», напомнив, что еще не поздно встать на хорошую сторону.

Ранее Петер Мадьяр опубликовал архивную запись, на которой его бывшая жена, недавно ушедшая в отставку с поста министра юстиции страны, Юдит Варга обвиняет членов ближайшего окружения премьера Орбана в коррупционном скандале.

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      Лина Пивоварова
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