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23:52, 11 апреля 2024Спорт

«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЕ

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Фото: Lee Smith / Reuters

Итальянская «Аталанта» на выезде разгромила английский «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Джанлука Скамакка, еще один мяч забил Марио Пашалич. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на замену на 90-й минуте.

Ответный поединок пройдет 18 апреля в Бергамо. В полуфинал выйдет лучшая команда по итогам двух встреч.

Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне пройдет 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

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      Алексей Гусев
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