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11:33, 11 апреля 2024Спорт

Чемпионка мира по синхронному плаванию завершила карьеру в 23 года

Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру в 23 года. Об этом сообщила тренер спортсменки Татьяна Данченко, слова которой передает РИА Новости.

«Она не выступает уже два года, так что для меня это не стало неожиданностью», — заявила Данченко, добавив, что давно знала о решении спортсменки.

Субботина пропустила Олимпийские игры в Токио из-за проблем с барабанной перепонкой. Позднее она перенесла операцию на ноге. На счету россиянки четыре победы на чемпионатах мира в группах и комбинации и три золота чемпионатов Европы в соло и дуэтах.

Россиян и белорусов допустили к Олимпийским играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом представителям командных видов спорта запрещено участие в турнире. Таким образом, отечественные синхронистки пропустят Игры в Париже, поскольку медали будут разыграны в дуэтах и группах.

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      Дарья Коршунова
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