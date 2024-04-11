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20:59, 11 апреля 2024Спорт

Игрок «Металлурга» коньком рассек лицо судье в игре полуфинала Кубка Гагарина

Михайлис из «Металлурга» рассек коньком лицо суде Фатееву во время матча

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Арбитр шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом» Иван Фатеев получил травму. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В конце второго периода игрок «Металлурга» Никита Михайлис после контакта с соперником упал под ноги судье. Фатеев также потерял равновесие и ударился лицом о конек форварда. Из-за рассечения Фатеев не смог продолжить игру, его заменил резервный судья.

Встреча прошла ранее в четверг, 11 апреля. «Металлург» одержал победу со счетом 5:2 и вышел вперед в серии — 3-2. В следующей игре магнитогорцы могут завоевать путевку в финал.

В финале победитель противостояния встретится с ярославским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии.

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      Алексей Гусев
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