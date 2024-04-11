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19:23, 11 апреля 2024Спорт

Магнитогорский «Металлург» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

«Металлург» победил «Автомобилист» и оказался в шаге от финала Кубка Гагарина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 апреля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Денис Зернов, еще по шайбе забросил Даниил Вовченко и Игорь Гераськин. У гостей голы на счету Анатолия Голышева и Стефана Да Косты.

Шестой матч пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. «Металлург» повел в серии со счетом 3-2 и оказался в шаге от выхода в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В финале победитель противостояния встретится с ярославским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии.

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      Алексей Гусев
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