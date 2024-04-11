Назван неожиданный рецепт быстрого восстановления сил днем

Эксперт по сну Уилсон предложил выпить кофе, чтобы дневной сон принес пользу

Если перед тем, как вздремнуть, выпить чашку кофе, сон днем принесет больше пользы, считает эксперт по сну Джеймс Уилсон. Неожиданный рецепт быстрого восстановления сил он назвал изданию New York Post.

По словам Уилсона, логично предположить, что кофе помешает сну — и это действительно так, если речь идет о ночном отдыхе. Чтобы не ухудшить качество сна, он предложил перестать употреблять кофеин как минимум за шесть часов до отхода в постель. Однако в случае с дневным сном ситуация другая, полагает эксперт. Он объяснил, что кофеину нужно примерно 30 минут, чтобы начать действовать — и столько же продолжается дневной сон. «Проснувшись, вы получите сразу двойную пользу: обновление после сна и бодрость после кофеина», — заверил Уилсон.

Специалист обратил внимание, что дневной сон продолжительностью более получаса скорее вызовет вялость, чем прилив сил. Однако если вздремнуть несколько минут, можно отдохнуть, уменьшить вред от недосыпания, повысить продуктивность и улучшить скорость решения умственных задач, добавил Уилсон.

Ранее терапевт Артемий Липилин рассказал, что малые дозы кофеина вызывают у детей такие же эффекты, как у взрослых, но с токсическими последствиями. Он посоветовал не давать детям кофе как минимум до 12 лет.