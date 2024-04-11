Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры Путина и Лукашенко длились почти 4 часа и продолжатся 12 апреля

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они длились почти четыре часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По его данным, общение двух политиков продолжится в пятницу, 12 апреля.

Главы двух государств, в частности, обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Путин согласился с Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом.

11 апреля Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Вместе с политиком в Москву приехала первая белорусская участница космического полета Марина Василевская.