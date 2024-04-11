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23:12, 11 апреля 2024Россия

Путин и Лукашенко обсудили Украину

Путин и Лукашенко на встрече обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил российский лидер, Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования разногласий с Украиной, более того, Москва была склонна именно к этому.

Ранее Путин согласился с Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом.

11 апреля Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Вместе с политиком в Москву отправилась первая белорусская участница космического полета Марина Василевская.

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